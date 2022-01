Nowy schemat szczepień. Są rządowe zalecenia

Schemat szczepień przeciw COVID-19, który wszedł w życie 3 stycznia, przygotowano zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przy premierze, a także m.in. Europejskiej Agencji Leków. Wpływ na decyzję MZ miały też stanowiska Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

W przypadku podstawowego zakresu szczepienia, czyli przyjęcia dwóch dawek, albo dokończenia rozpoczętego schematu preparatami firm Moderna, Pfizer-BioNTech lub AstraZeneca, gdy pojawia się konieczność zmiany szczepionki, można podać każdy inny preparat mRNA lub firmy AstraZeneca w odstępie większym niż 28 dni między dawkami. Reguła ta dotyczy pełnoletnich.



MZ: Najlepiej szczepić się tym samym preparatem

Resort zdrowia dodaje, że nadal rekomendowanym schematem podstawowym szczepienia jest ten homologiczny, czyli z wykorzystaniem jednego preparatu. "W przypadku schematów mieszanych - heterologicznych - rekomendowana jest kolejność: szczepionka wektorowa - szczepionka mRNA" - uściśla.



Jak stwierdza ministerstwo, odwrotny schemat mieszany może być zrealizowany "w przypadku indywidualnych wskazań do takiego postępowania".



Dawka przypominająca. Ile mililitrów preparatu otrzymamy?

Jeśli chodzi o dawkę przypominającą u pełnoletnich, MZ zaleca jej podanie w odstępie co najmniej pięciu miesięcy, jeśli wcześniej dana osoba przyjęła preparat mRNA lub AstraZeneki. Gdy pierwotną szczepionką była Janssen (J&J), czas, po którym można przyjąć kolejną dawkę, skraca się do dwóch miesięcy.



"Dawka przypominająca szczepionki Janssen może być warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19" - rekomenduje resort.



Poinformowano też, jakiej wielkości dawkę można podawać osobom wcześniej szczepionym przeciw COVID-19. W przypadku preparatów Pfizera i Janssen jest to pełna dawka (odpowiednio 0,3 ml i 0,5 ml), a Moderny - jej połowa, czyli 0,25 ml.