Mateusz Morawiecki: Cały czas ponaglam instytucje unijne w sprawie dostaw szczepionek do Polski

Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wizyty na Śląsku, że cały czas stara się przyspieszyć dostawy do kraju szczepionek zamówionych przez Komisje Europejską. - Z naszej walki z pandemią wiemy, jak ważne jest to, by była na czas dostawa sprzętu medycznego, sprzętu ochronnego. Potrzebujemy tego też dlatego, by w skuteczny sposób otwierać całą gospodarkę - dodał premier.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Wojciech Stróżyk /Reporter

- Pamiętamy czas, kiedy sprzętu medycznego brakowało - powiedział Morawiecki. - Jedna z największych polskich firm w tej branży nie tylko produkuje, ale też dystrybuuje na kraj i na eksport - powiedział.

- Strategia, którą proponujemy musi polegać na tym, że cały czas utrzymujemy wysoką dyscyplinę społeczną. W ostatnich tygodniach dane są nieco lepsze. Mamy ogromną nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany, ale nie możemy zlekceważyć żadnego z sygnałów - podkreślał szef rządu na Śląsku.

- Cieszę się że szczepionki, które w tempie zależnym od dostaw dystrybuujemy, są już dostępne w kilku tysiącach punktów w Polsce. KE zamówiła szczepionki, ale później niż inne kraje. Cały czas przynaglam Komisję i instytucje europejskie, żeby szczepionki jak najszybciej do Polski dotarły.

- Jeszcze niedawno wiadomo było, że dopiero w trzecim kwartale będziemy mieć wystarczającą liczbę dawek, żeby zaszczepić wszystkich dorosłych Polaków. Dziś wiemy, że już drugi kwartał będzie wyglądał znacznie lepiej - maj i czerwiec. Ale do jeszcze trzy miesiące. W związku z tym pracujemy z KE, aby te szczepionki jak najszybciej do Polski dotarły.



- Dziś widziałem strzykawki, którymi Polacy są szczepieni. Z tego zakładu są one dystrybułowane na całą Polskę. Najważniejsze jest, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom. Postanowiłem przedłużyć program bezzwrotnych dotacji w wysokości pięciu tysięcy złotych na jednoosobową działalność gospodarczą dla każdej mikrofirmy spełniającej kryteria. To kolejne 2,5 mld zł z budżetu państwa na ratowanie przedsiębiorców. Rozumiem frustrację, ale odwołam się do tego, które branże są narażone na wysoką liczbę zakażeń. To między innymi takie branże, które u nas są w dużym stopniu zamknięte - powiedział Mateusz Morawiecki. - Przedsiębiorstwa są zamknięte, jednak wierzymy, że program szczepień przyniesie dobre efekty.

- Już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na nadchodzący, mam nadzieję lepszy czas - zapewnił premier.