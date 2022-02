- Służby sanitarne minionej doby odnotowały dokładnie 22 267 przypadków wirusa SARS-CoV-2 - powiedział Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia.



Jak tłumaczył Waldemar Kraska, codziennie obserwujemy spadki nowych zakażeń. - Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek - ocenił. Zaznaczył jednak, że aktualny wynik nadal powinien martwić.



Wiceminister przekazał również, że najnowsze prognozy resortu zdrowia dotyczące rozwoju pandemii wskazują, że pod koniec lutego będziemy notowali w kraju około 10 tys. zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 dziennie.



Polityk apelował także, by ze względów bezpieczeństwa nosić maseczki, szczególnie w miejscach publicznych.



Polacy masowo wykupywali amantadynę, by leczyć COVID-19

Reklama

Koronawirus. Od dzisiaj krótsza izolacja dla zakażonych

Od dzisiaj izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV-2, została skrócona do 7 dni. Liczona jest teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie od otrzymania jego wyniku.



Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez domowników osoby skierowanej na izolację. Z nowego rozporządzenia wynika, że obowiązkowa kwarantanna dla domownika kończy się wraz z końcem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika.