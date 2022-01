Mamy 30 586 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (5594), śląskiego (4647), małopolskiego (3471), dolnośląskiego (2458), pomorskiego (2341), wielkopolskiego (2195), podkarpackiego (1789), lubelskiego (1362), łódzkiego (1360), zachodniopomorskiego (1091), warmińsko-mazurskiego (1034), kujawsko-pomorskiego (986), opolskiego (623), świętokrzyskiego (585), podlaskiego (518), lubuskiego (354). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1789 9 3471 13 4647 47 623 24 2458 9 354 2 2195 48 585 31 1360 41 5594 34 986 20 518 10 1034 19 2341 30 1091 28 1362 10

Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób.





Piąta fala w Polsce. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 14 005 pacjentów z COVID-19, w tym 1391 chorych podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 248 łóżek i 2730 respiratorów.



Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywają 493 483 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 808 089 zakażonych.



Tydzień temu, 12 stycznia, w szpitalach było 17 155 chorych z COVID-19, a miejsc dla 30 781. Dwa tygodnie temu, 5 stycznia, w szpitalach było 19 264 chorych z COVID-19, a miejsc - 30 959.

Ustawa Hoca. Rzecznik rządu: Popieramy ten projekt

Rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią koronawirusa - powiedział rzecznik gabinetu Piotr Müller. We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca dotyczący weryfikacji covidowej, uznając, że "umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy".



Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że "rząd jest zdeterminowany, by wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19". Odniósł się w ten sposób do przyjęcia przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

- Popieramy ten projekt jako propozycję, która jest właściwa i jednocześnie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami - stwierdził Müller.