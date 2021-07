Na konferencjach prasowych premier i minister zdrowia jak mantrę powtarzają apele o szczepienie się przeciwko COVID-19. Rozpoczęła się też narodowa loteria, która ma zachęcić Polaków do przyjęcia wakcyny.



Tymczasem Adam Niedzielski, pytany dziś o dynamikę szczepień, powiedział, że są "niepokojące dane", które mówią o tym, że od połowy maja rośnie liczba tych, którzy nie zgłaszają się na przyjęcie drugiej dawki. - Do połowy maja było to kilka tysięcy niezgłaszających się osób, a teraz mówimy już o dziesiątkach tysięcy 20-30 tys. - przekazał szef resortu zdrowia.



Rządzący postanowili więc sięgnąć po autorytet Kościoła w Polsce.



Minister zdrowia w kolejnych wypowiedziach mówi, że Kościół mógłby bardziej pomóc w kwestii promocji szczepień. W podobnym tonie wypowiadał się również były szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. "Apeluję [do Kościoła - red.] o włączenie się w akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą szczepień" - mówił w wywiadzie dla Interii. "Byłem zbulwersowany [komunikatem dot. szczepionek AstraZeneca i J&J - red.] , bo miałem poczucie, że ten komunikat namiesza ludziom w głowie. Potrzebne jest jasne i proste przesłanie: szczepienie to nie jest grzech, szczepienie ratuje ludzkie życie - życie słabych i chorych. A tego uczy nas Ewangelia" - dodał.

"Przykład konkretnej troski o dobro bliźniego"

Na apel rządzących odpowiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W komunikacie przesłanym do proboszczów ze swojej archidiecezji hierarcha zachęca do szczepień przeciw COVID-19 i przypomina, że przy Świątyni Opatrzności Bożej działa punkt szczepień.



"Czcigodny Księże Proboszczu, przesyłam do wiadomości list Wojewody Mazowieckiego - Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Prośba jest słuszna i poważna, bowiem wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie społeczne w duchu piątego przykazania Bożego" - czytamy w liście.

"Sam nawiązałem do tego w kazaniu na Boże Ciało, bo uważam, że to jest obowiązek Kościoła. Dlatego proponuję, by Księża Proboszczowie Księża duszpasterze zachęcali do tej społecznej odpowiedzialności tymi lub podobnymi słowami:

<W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień>" - napisał kard. Nycz.

"Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego, przykład dla wszystkich w Archidiecezji Warszawskiej przed zbliżającą się beatyfikacją" - dodał.

Za wsparcie akcji podziękował na Twitterze minister Niedzielski.





Sekretarz KEP spotka się z ministrem zdrowia

Co z innymi biskupami? Jak ustaliła Interia, trwają dyskusje o wspólnym komunikacie KEP, który byłby odpowiedzią na wezwanie ministra zdrowia.

W środę sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński spotka z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Tematem rozmów ma być zaangażowanie Kościoła w akcję szczepień.

14 mln w pełni zaszczepionych

Łącznie od marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 880 403 przypadki, z czego 96 minionej doby. Zmarło 75 095 osób z COVID-19, w najnowszym raporcie odnotowano 10 zgonów.



Jak przekazał szef KPRM Michał Dworczyk, przekroczyliśmy liczbę 14 milionów w pełni zaszczepionych osób. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 30 mln szczepień przeciw COVID-19.



