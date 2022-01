- Ostatni tydzień to eksplozja pandemii - powiedział na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski . Jak dodał, piąta fala trwa. Za jej skalę odpowiada wariant Omikron.

- Mamy do czynienia z podwajaniem liczb infekcji. Niestety widzimy, że to nie jest chwilowa dynamika - zaznaczył. Tłumaczył, że cały czas wzrasta liczba zleceń na badania PCR. - Poniedziałkowa liczba zleceń na badania była potężna, w kolejnych dniach nie obserwujemy spadku, ale dalsze ich przyrastanie. To znaczy, że nie ma szans, by te trendy wzrostowe uległy jakiejkolwiek zmianie - zapowiedział Niedzielski.

Niedzielski o scenariuszach: Możliwe nawet 140 tys. zakażeń

Przedstawił też dwa scenariusze dalszego rozwoju pandemii.

- Scenariusze zakładają, że w najlepszej sytuacji będziemy mieć apogeum na poziomie 60-70 tys. zakażeń dziennie, a w najgorszym będzie ich 140 tys. W zależności od tego, który scenariusz się spełni, apogeum nastąpi albo w połowie lutego, albo będzie przesunięte na koniec lutego i początek marca - powiedział minister zdrowia.

W związku z tak dużą liczbą spodziewanych zakażeń, minister przyznał, że ryzyko kryzysu w szpitalach jest najwyższe od początku całej pandemii. - Najbliższy tydzień to czas, kiedy będziemy mogli zweryfikować, w jaki sposób zakażenia przełożą się na hospitalizację - poinformował Niedzielski.

- Cały czas mamy nadzieję, że liczba infekcji będzie w mniejszym stopniu przekładała się na obciążenie infrastruktury szpitalnej - mówił, wskazując jednocześnie, że w krajach, gdzie Omikron jest wariantem dominującym "poziom zaszczepienia jest większy", co przekłada się na mniejszą liczbę hospitalizacji.

Omikron powodem zmian. Krótsza kwarantanna i testy w aptekach

Na wspólnej konferencji minister zdrowia i premier poinformowali o zmianach w związku z falą Omikrona.

- Uruchamiamy powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach. Testy będą przeprowadzane w placówkach, które są odpowiednio przygotowane infrastrukturalnie - powiedział Adam Niedzielski. Testy będą darmowe i ewidencjonowane w statystyce zakażeń.

Skrócona zostanie też kwarantanna - do siedmiu dni. Premier Morawiecki zaapelował też, by wszędzie gdzie to możliwe, przejść na pracę zdalną.

