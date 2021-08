- Jeżeli chodzi o termin podania trzeciej dawki, to on jest ustalony na nie wcześniej niż 28. dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień. Przypominam, że mamy tu do czynienia z osobami, które mają upośledzoną odporność, więc jeżeli pojawia się odporność, to ona się utrzymuje bardzo krótko - zaznaczył.

Niedzielski podkreślił, że każdorazowo kwalifikacja do szczepienia będzie miała charakter indywidualny. - To nie jest mechanizm. Tutaj musi być konsultacja lekarska i w najbliższym czasie - myślę, że zrobimy to od 1 września - te osoby będą mogły mieć taki dostęp - mówił.

Minister zdrowia zastrzegł, że jeśli chodzi o doszczepianie trzecią dawką wszystkich pozostałych, rząd czeka na decyzję Europejskiej Agencji ds. Leków.

Analizują dane

- Mamy swojego przedstawiciela, który na bieżąco informuje nas o tym, jak wygląda postęp prac w agencji. W tej chwili agencja analizuje wyniki badań ogólnopopulacyjnych dotyczących trzeciej dawki, ale stanowisko jeszcze nie zostało przedstawione. Natomiast nie czekając na to stanowisko chcemy dać możliwość zwiększonej ochrony dla tych grup, które są szczególnie narażone na kontakt z COVID-19 - wyjaśnił.

- Rada Medyczna przedstawiła siedem zaleceń dotyczących zaburzeń odporności - poinformował Niedzielski i wymienił, że są to osoby, które: otrzymują aktywne leczenie przeciw nowotworowe, po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne; po przeszczepie komórek macierzystych w przeciągu ostatnich dwóch lat; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; zakażone wirusem HIV; przyjmujące specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz pacjenci dializowani.

- Te siedem grup zostało wskazanych przez Radę Medyczną i one są rekomendacją, która każdorazowo powinna być oceniona przez lekarza prowadzącego - mówił szef resortu zdrowia.

7 grup z obniżoną odpornością

Rada Medyczna wskazała 7 grup osób z obniżoną odpornością. Jedną z nich są osoby po przeszczepach, inną osoby zakażone wirusem HIV. Skierowanie na trzecią dawkę każdorazowo musi wypisać lekarz.

W stanowisku Rady Medycznej czytamy:

"W związku z danymi klinicznymi potwierdzającymi utrzymywaniu się zadowalającej odporności po 8 miesiącach od ostatniej dawki, nie zaleca się obecnie rutynowych szczepień dawką przypominającą.

Zaleca się natomiast stosowanie dodatkowej dawki, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia podstawowego cyklu szczepień u następujących osób z zaburzeniami odporności:

1/ Otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe.

2/ Po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne.

3/ Po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat.

4/ Z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha).

5/ Z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV.

6/ Leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną.

7/ Dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Izrael już podaje

Amerykański koncern i jego niemiecki partner BioNTech dążą do uzyskania zgody na użycie dawek przypominających szczepionek przeciw COVID-19 u osób w wieku od 16 lat. Liczą, że uda im się dokończyć procedury do końca tygodnia.

Rząd USA stwierdził, że szykuje się do zatwierdzenia trzeciej dawki szczepionki i podawania jej od połowy września Amerykanom, którzy przyjęli pierwsze dwie dawki preparatu Pfizer/BioNTech ponad osiem miesięcy temu.

Jak zauważa agencja Reuters, Izrael podjął decyzję o wprowadzeniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 wśród osób po sześćdziesiątce 30 lipca tego roku. Od czwartku trzecią dawkę mogą też otrzymać osoby młodsze, po 40. roku życia. Wszystko za sprawą wysoce zakaźnemu wariantowi koronawirusa - Delta.

Prezydent USA Joe Biden również wyraził poparcie dla szczepionek przypominających. - To najlepszy sposób na ochronę przed nowymi wariantami, które mogą się pojawić - mówił Biden.

WHO: Wstrzymajcie się

Jednak dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreśla, że dane dotyczące korzyści i bezpieczeństwa dawki przypominającej szczepionek przeciw COVID-19 nie są jednoznaczne. WHO po raz kolejny wezwała do wstrzymania się z wprowadzaniem podawania trzecich dawek szczepionek, a w zamian dążyć do wyższych wskaźników wyszczepień w krajach, w których wielu nie otrzymało nawet pierwszej dawki.

WHO oczekuje, że rządy wstrzymają się z decyzjami przynajmniej do końca września.

Trzecia dawka szczepionki Pfizer-BioNTech nie jest obecnie dopuszczona do stosowania w Stanach Zjednoczonych. Jednak na mocy zmienionego zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach, podanie trzeciej dawka możliwe jest u osób z obniżoną odpornością (ale nie młodszym niż 12 lat).