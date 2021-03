"Mutacja brytyjska wypiera inne warianty wirusa w Polsce. Jej udział w kolejnych badaniach genomu osiąga już wartość 80 proc." - napisał na Twitetrze minister zdrowia Adam Niedzielski, załączając wykres obrazujący udział poszczególnych wariantów.

Zdjęcie Minister Zdrowia Adam Niedzielski / Wojciech Stróżyk /Reporter

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u 26 405 osób. Zmarło 349 osób. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa 23 293 chorych na COVID-19, z tego 2 315 pod respiratorami.

- Liczba zakażeń bardzo dynamicznie rośnie. Dzisiaj mamy kolejny raz przekroczone 25 tys. zachorowań. To jest oczywiście troszeczkę mniej niż wczoraj, ale w stosunku do zeszłego tygodnia, to jest przyrost o ponad 5 tys., czyli ta dynamika zachorowań jest bardzo duża - powiedział w sobotę na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski.

Jak wyjaśnił, przyspieszenie spowodowane jest rozwojem brytyjskiego wariantu koronawirusa. - Można powiedzieć, że wypiera ona inne szczepy wirusa. Szacujemy, że w skali ogólnopolskiej tego wirusa jest między 60-80 proc. - zaznaczył.

Późnym wieczorem w sobotę minister zdrowia pokazał najnowsze dane, które wskazują właśnie na 80 proc. w skali całego kraju.

- Wariant brytyjski jest skrajnie zakaźny i niestety bardziej zjadliwy - przyznał Adam Niedzielski.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1398 33 2138 25 3600 54 472 18 2226 19 773 12 2791 31 736 9 1419 15 4166 40 1489 25 522 18 869 13 1842 11 864 9 728 17