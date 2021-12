Nuvaxovid to piąty preparat zalecany w UE do zapobiegania COVID-19. Jest to szczepionka białkowa i wraz z już zatwierdzonymi preparatami będzie wspierać kampanię szczepień w państwach członkowskich UE w kluczowej fazie pandemii - poinformowała EMA.

Jak działa szczepionka Nuvaxovid?

"Działanie szczepionki Nuvaxovid polega na przygotowaniu organizmu do obrony przed koronawirusem. Szczepionka zawiera wersję białka znajdującego się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 (białko spike), która została wyprodukowana w laboratorium. Zawiera ona również 'adiuwant', substancję pomagającą wzmocnić reakcje immunologiczne na szczepionkę" - wyjaśnia EMA.



Po podaniu szczepionki układ odpornościowy rozpoznaje białko jako obce i wytwarza przeciw niemu limfocyty T i przeciwciała. Oznacza to, że jeżeli osoba zaszczepiona zachoruje na COVID-19, jej organizm rozpozna wirus i będzie gotowy do jego zwalczenia. Limfocyty T (komórki odpornościowe) oraz przeciwciała, współpracując niszczą zainfekowane przez koronawirusa komórki.



Preparat Nuvaxovid podaje się w postaci dwóch wstrzyknięć, zwykle w mięsień naramienny, w odstępie trzech tygodni.



Skuteczność Nuvaxovidu

Badania kliniczne wykazały, że skuteczność szczepionki Nuvaxovid wynosi około 90 proc.



Pierwotny szczep SARS-CoV-2 oraz niektóre warianty budzące obawy, takie jak Alfa i Beta, były najczęstszymi szczepami wirusowymi krążącymi w czasie trwania badań.



Szczepionka została przebadana na 45 tysiącach osób. Część z nich otrzymała placebo.



Działania niepożądane

EMA podaje, że niepożądane odczyny poszczepienne po zastosowaniu preparatu Nuvaxovid były zwykle łagodne i ustępowały kilka dni po szczepieniu. Najczęstsze z nich to tkliwość lub ból w miejscu iniekcji, zmęczenie, ból mięśni, głowy i stawów oraz nudności lub wymioty i ogólnie złe samopoczucie.



Warunkowe dopuszczenie

Warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki formy Novavax oznacza, że w trakcie jej badania została zastosowana przyspieszona procedura. Oznacza to, że Nuvaxovid spełnia rygorystyczne normy dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości oraz jest produkowany w certyfikowanych zakładach zgodnie z wysokimi standardami farmaceutycznymi.



Po uzyskaniu zgody, firma Novavax jest zobowiązana do kontynuowania badań nad szczepionką oraz w określonym terminie dostarczenia ich wyników do EMA.



Na razie nie wiadomo, jak ta szczepionka zadziała na wariant Omikron.