Nowe obostrzenia na święta wielkanocne. Zamknięte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Rząd zdecydował również o zaostrzeniu limitów wiernych w kościołach oraz o zamknięciu żłobków i przedszkoli. Nowe zasady będą obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia. W czwartek odnotowano 34 151 nowych przypadków koronawirusa - to rekordowy dzienny wynik od początku trwania epidemii. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 520 pacjentów. - Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy - podkreślił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że "zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia".

Zdjęcie Nowe obostrzenia na święta /AFP

- Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli - przyznał premier na czwartkowej konferencji. - Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza i zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza - przekonywał.

- Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa - one będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



Nowe obostrzenia

Od najbliższej soboty, czyli 27 marca, na terenie całej Polski:



- zamknięte będą centra i galerie handlowe (za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i księgarni),



- zamknięte będą sklepy wielkopowierzchniowe (sklepy meblowe i budowlane o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2),



- w sklepach do 100 m2 obowiązywał będzie limit jednej osoby na 15 m2, w sklepach powyżej 100 m2 jednej osoby na 20 m2,



- zamknięte zostają salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie,



- zamknięte będą także żłobki i przedszkola (opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych),

- zmniejszone zostają limity osób w kościołach - maksymalnie jedna osoba na 20 m2, przy zachowaniu minimum 1,5 metra odległości,



- działalność obiektów sportowych ograniczona zostaje wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte będą m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe;



Nowe obostrzenia będą obowiązywać do 9 kwietnia.



Rząd poinformował również, że nie wprowadza zakazu przemieszczania się i godziny policyjnej, ale jednocześnie apeluje o ograniczenie podróży.

Dotychczasowe ograniczenia

Oprócz nowych restrykcji, utrzymane będą dotychczasowe obostrzenia. Chodzi m.in. o zdalną formę nauczania dzieci i młodzieży, słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego.

Pozostają zamknięte hotele - z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy - katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu). Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Najnowsze dane

W Polsce stwierdzono 34 151 nowych przypadków koronawirusa - podał w czwartek resort zdrowia. To rekordowy dzienny wynik od początku pandemii.

W czwartek odnotowano też trzy inne rekordy dotyczące liczby zajętych łóżek, respiratorów, a także wykonanych szczepień. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 520 pacjentów. Liczba zdiagnozowanych przypadków SARS-COV-2 w naszym kraju wzrosła tym samym do 2 154 821, a zgonów do 50 860.

Do tej pory wykonano w sumie 5 381 726 szczepień.

