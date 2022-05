Koronawirus: Zmiana zasad wjazdu do Niemiec

Tomasz Lejman Koronawirus z Chin

Niemcy zmienią od 1 czerwca zasady wjazdu do teren Republiki Federalnej Niemiec w związku z epidemią COVID-19. Nie będzie już konieczne posiadanie zaświadczenia o szczepieniu, teście czy przejściu choroby. A to oznacza, że zniknie tzw. zasada 3G. Niemiecki minister zdrowia chce przepisy złagodzić na razie do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.

Zdjęcie Przejście graniczne polsko-niemieckiej w Świnoujściu / Marek Berezowski / Reporter