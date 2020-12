Szwajcarski regulator rynku leków Swissmedic twierdzi, że brak jest niezbędnych informacji do zatwierdzenia trzech różnych szczepionek przeciw COVID-19 zamówionych przez rząd. Tamtejsze władze planują zaszczepić 6 mln osób do lata.

Zdjęcie Szczepionka; zdj. ilustracyjne /AFP

Urząd ds. rejestracji i kontroli leków Swissmedic w Bernie ocenił, że w dokumentacji szczepionek nadal brakuje ważnych danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i jakości, i przekazał te wymagania producentom, czyli firmom Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna.

Reklama

- Nie mamy danych na temat skuteczności badań klinicznych i ważnych grup, które uczestniczyły w tych rozległych badaniach - powiedział Claus Bolte, szef działu autoryzacji w Swissmedic podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek (7 grudnia) przez Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Jedną z informacji, której domaga się Swissmedic, są dane na temat wcześniej przebytych chorobach u osób, które brały udział w badaniach. Regulator podkreśla, że zatwierdzenie tak szybko opracowanych szczepionek wymaga dużego zaufania do producentów i organów władzy, dlatego ważne jest, by dokładnie zbadać ich wpływ na różne grupy ludzi.

Kampania szczepień w Szwajcarii

Zamieszkała przez 8,5 mln osób Szwajcaria spodziewa się rozpocząć kampanię szczepień przeciwko koronawirusowi na początku stycznia - poinformowała w niedzielę kierująca pionem kontroli infekcji w BAG, Virginie Masserey. Celem jest zaszczepienie 6 mln mieszkańców do lata, co będzie oznaczać do 70 tys. szczepień dziennie.

Na konferencji prasowej władze stwierdziły, że szczepionki będą oferowane bezpłatnie, a pierwszeństwo będą mieli pracownicy służby zdrowia i grupy podwyższonego ryzyka: seniorzy, osoby z cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc i nadciśnieniem.

W Szwajcarii zmarło 5 tys. osób

Od początku pandemii w Szwajcarii zmarło 5 tys. osób. Ponad 340 tys. osób zostało zakażonych wirusem SARS-Cov-2, a ponad 3 tys. przebywa nadal w szpitalach, z czego prawie 500 na oddziałach intensywnej terapii.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach