Od poniedziałku na Słowacji zostaną otwarte kina, teatry, kościoły, siłownie i baseny - poinformował w piątek (13 listopada) słowacki premier Igor Matovicz. Ruszy też hokejowa i piłkarska ekstraklasa, ale rozgrywki będą odbywać się bez udziału publiczności.

Zdjęcie Premier Igor Matowicz zapowiedział, że od poniedziałku na Słowacji zostaną poluzowane obostrzenia związane z walką z COVID-19 /AFP/POOL JOHANNA GERON /AFP

Słowacki premier swoją decyzję ogłosił na Facebooku. Matovicz poinformował, że jego decyzja została zatwierdzona przez ekspertów i skonsultowana z komisją ds. pandemii.

Reklama

Po miesiącu na Słowacji otwierają się kina, teatry i kościoły. Te będą mogły być zapełnione do połowy. Od poniedziałku Słowacy będą mogli znowu skorzystać z siłowni i basenów. W nich może jednocześnie przebywać maksymalnie sześć osób, pod warunkiem, że na każdego ćwiczącego przypada minimalnie 15 metrów kwadratowych.

Igor Matovicz pozwolił także na wznowienie rozgrywek hokejowej i piłkarskiej ekstraklasy. Mecze będą się odbywać bez udziału publiczności.

Do decyzji premiera, także na Facebooku, odniósł się minister gospodarki Richard Sulik. "Jeszcze restauracje i będzie spoko" - napisał. Jak informuje serwis tvnoviny.sk, Igor Matovicz zapowiedział, że jeżeli do 15 listopada (niedziela) minister gospodarki przedstawi mu plan obniżenia tygodniowej mediany nowych zakażeń na Słowacji (do 30 listopada) poniżej 500 zakażeń, przekaże Sulikowi stery w walce z pandemią. Oficjalny portal korona.gov.sk informuje, że 13 listopada (piątek) na Słowacji przybyło 2024 zakażonych COVID-19.

Zdjęcie Mieszkańcy Bratysławy w kolejce do antygenowych testów na COVID-19 / Vladimir Simicek / AFP / AFP

Sprawę rozluźnienia obostrzeń skomentowała także Konferencja Episkopatu Słowacji. - Jak ta informacja się potwierdzi, będziemy bardzo zadowoleni. Dla wierzących w tych ciężkich czasach naprawdę ważna jest możliwość przyjmowania sakramentów ku duchowemu pokrzepieniu - powiedział ks. Martin Kramara, rzecznik Konferencji Episkopatu Słowacji.

Ks. Kramara dodał, że utrzymana zostanie dyspensa od obowiązku udziału w mszy świętej dla seniorów, chorych i osób należących do grup ryzyka. Zaapelował, by zaczekali oni jeszcze z udziałem w nabożeństwach. Zapowiedział też wydanie ostrzeżeń dla wierzących i księży o potrzebie dochowania surowych zasad higieny.