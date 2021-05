Kłócił się na oddziale covidowym. Na 3 lata trafi do więzienia

Na trzy lata więzienia skazano mężczyznę, który rok temu w nietrzeźwym stanie awanturował się na oddziale covidowym szpitala w Szolnoku we wschodnich Węgrzech - poinformowało w środę biuro prasowe sądu w Szolnoku.

Zbliżający się do 50-tki, karany wcześniej mężczyzna 19 kwietnia 2020 r. na oddziale covidowym - gdzie został zabrany przez pogotowie na własną prośbę z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem - w niecenzuralny sposób obrażał węgierską służbę zdrowia i pracowników szpitala.

Chciał uderzyć pielęgniarza

Jeszcze przed zakończeniem badań chciał wyjść, a kiedy go zatrzymano, próbował uderzyć pielęgniarza. W lipcu zeszłego roku sąd pierwszej instancji skazał go na trzy lata więzienia za przemoc wobec osoby wykonującej obowiązki publiczne. Oskarżony odwołał się od tego wyroku, ale sąd drugiej instancji go podtrzymał.