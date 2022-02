Ciekawostki 8 najczęstszych objawów wariantu Omikron. Jeden jest szczególnie charakterystyczny

Badanie przeprowadzono na próbie dorosłych Brytyjczyków w wieku od 18 do 69 lat, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki (Pfizer, Moderna, AstraZeneca - red.) co najmniej dwa tygodnie przed uzyskaniem pozytywnego testu na koronawirusa oraz osobach niezaszczepionych, którzy zgłaszali po co najmniej 12 tygodniach odczuwanie skutków COVID-19 - podaje Office for National Statistic.

U zaszczepionych mniejsze ryzyko long covid

Otrzymanie dwóch dawek szczepionki COVID-19 przed zakażeniem wiązało się z 41 proc. spadkiem ryzyka wystąpienia tzw. long covid w porównaniu do osób niezaszczepionych.



Długotrwałe objawy COVID-19 o różnym nasileniu zgłosiło 9,5 proc. uczestników badania zaszczepionych dwoma dawkami, w porównaniu z 14,6 proc. uczestników o podobnych cechach społeczno-demograficznych, którzy nie byli zaszczepieni przed zakażeniem.

Rodzaj szczepionki a long covid

Odpowiednie szacunki, dotyczące długotrwałych objawów COVID-19 na tyle ciężkich, że powodują ograniczenie codziennych czynności, wyniosły 5,5 proc. i 8,7 proc.



Przyjęty rodzaj szczepionki nie wpływał na prawdopodobieństwo zgłaszania objawów tzw. long covid - wynika z badania.



Long covid a wariant Omikron

W badaniu zaznaczono, że analiza ta została oparta na danych do 30 listopada 2021 r., a do oceny wpływu dawek przypominających i wariantu Omirkon potrzebny jest dłuższy czas obserwacji.