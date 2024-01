Wybory samorządowe 2024 a miejsce zameldowania

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, wyznaczanie daty wyborów samorządowych leży w gestii Prezesa Rady Ministrów , a wybory te muszą odbyć się w określonym oknie czasowym - nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji rad. W świetle Ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kadencja samorządów kończy się 30 kwietnia 2024 roku, co precyzuje ramy czasowe dla organizacji wyborów.

W obliczu nadchodzących wyborów samorządowych , osoby przebywające poza miejscem zameldowania powinny już teraz rozważyć swoje opcje udziału w głosowaniu. Dla osób, które nie będą mogły być obecne w swoich miejscach zameldowania w dniu wyborów kluczowe jest sprawdzenie, czy mogą zostać dopisane do rejestru wyborców w gminie , w której faktycznie przebywają.

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie poza miejscem zameldowania: Jak to zrobić?

Możliwość głosowania poza miejscem stałego zameldowania jest istotna zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów nie mogą być obecne w swoich gminach w dniu wyborów. Choć wybory prezydenckie i parlamentarne oferują pewne udogodnienia, takie jak dopisanie do ogólnopolskiego rejestru wyborców lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, to w wyborach samorządowych takie możliwości są znacznie ograniczone.