Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 32,78 proc. badanych , a na Koalicję Obywatelską - 31,69 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu".

Różnice w sondażach. W jednym KO i PiS z remisem

Powyższe rezultaty zestawmy z wynikami innych, niedawnych sondaży. We wtorek IBRiS przekazał, że gdyby Polacy szli do urn w najbliższą niedzielę, to PiS wskazałoby 33,9 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z 30,2 proc. głosów.