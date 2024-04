Tak głosowali Polacy na wsi i w miastach. Znamy wyniki exit poll

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe 2024 do sejmików wojewódzkich - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos. Okazuje się, że najwięcej osób do urn udało się na wsiach oraz w miastach do 50 tys. mieszkańców. Z danych dowiadujemy się także, jak głosowały duże miasta, a jak wsie.