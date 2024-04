Prawo i Sprawiedliwość w wyniku procentowym wygrywa wybory do sejmików województw z wynikiem 33,7 proc . Diabeł tkwi w szczegółach, bo mimo najlepszego wyniku w skali kraju zwycięża jedynie w sześciu województwach. W 10 zwycięzcą okazała się Koalicja Obywatelska , która tym samym odwróciła trend. W 2018 roku KO wygrała w siedmiu województwach, a PiS w dziewięciu. Partia Jarosława Kaczyńskiego podobnie jak w wyborach parlamentarnych - wygrywa, ale realnie straci część władzy.

Koalicja Obywatelska uzyskała w skali kraju wynik 31,9 proc. , ale dużo ciekawiej dzieje się za plecami dwóch największych partii. Do rządzenia potrzebna jest większość, a żeby ją stworzyć, trzeba wchodzić w sojusze.

I tu dochodzi do ciekawej sytuacji. Trzecia Droga jest również trzecią siłą w tych wyborach i w każdym województwie wprowadzi swoich reprezentantów do sejmików. Konfederacja balansuje na granicy progu wyborczego (5 proc.) w woj. pomorskim i woj. zachodniopomorskim. We wszystkich pozostałych wynik jest stabilny, oscylujący wokół 7 proc.