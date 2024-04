Zaskakujący wynik w Krakowie. Nie przewidziały go sondaże

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kraków, exit poll

Ostatnie dni kampanii wyborczej były napięte - Łukasz Gibała pozwał w trybie wyborczym Aleksandra Miszalskiego po wywiadzie w Interii. Sąd oddalił wniosek lidera "Krakowa dla Mieszkańców", który domagał się sprostowania słów obecnego posła PO, który twierdził, iż Gibała "zapisywał się do Nowoczesnej, ale go nie przyjęli, a do Polski 2050, go odrzucili". Teraz obaj politycy zmierzą się w drugiej turze.