Zamieszanie wokół ważnego stanowiska. Jest nowa nominacja

Była prokurator generalna Florydy Pam Bondi została nominowana przez Donalda Trumpa na nową prokurator generalną USA. Bondi to wieloletnia stronniczka prezydenta elekta, który określił ją jako "wojowniczkę America First". Ponadto, reprezentowała ona Trumpa w pierwszym procesie impeachmentu. Ruch republikanina to pokłosie wycofania się nominowanego już wcześniej Matta Gaetza.