Matthew Whitaker - kim jest nominowany przez Trumpa nowy ambasador USA przy NATO?

Od tej pory był zaliczany do jednego z bliskich współpracowników Trumpa i należał do America First Legal - organizacji założonej przez bliskiego doradcę Trumpa Stephena Millera, której celem było zaskarżanie do sądów decyzji prezydenta Joe Bidena.