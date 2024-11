Trump rozważa ułaskawienia, a prawnicy biją na alarm. "Polityczne konsekwencje"

Prawnicy ostrzegają przed zapowiadanymi przez Donalda Trumpa ułaskawieniami, które miały by objąć 1500 osób zamieszanych w szturm na Kapitol. Według analityków wydanie ułaskawień nie jest zgodne z wolą większości Amerykanów. Ponadto, gdyby prezydent-elekt zdecydował się na ten ruch, świadczyłoby to o tym, że sam ustala, co jest zgodne z amerykańskim prawem karnym. Mogłoby to również zachwiać systemem prawnym i wiązać się z politycznymi konsekwencjami dla partii republikanów.