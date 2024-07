Przed atakiem miał on opublikować specyficzny wpis, w którym odnosił się do 13 lipca - dnia wystąpienia byłego prezydenta USA.

Zamach na Donalda Trumpa. 20-latek zamieścił wpis przed atakiem

Według informacji amerykańskich mediów Crooks miał napisać na popularnej platformie gier Steam, że " 13 lipca będzie dniem mojej premiery, obserwujcie, jak to się rozwinie ".

Thomasa Matthew Crooksa. Służby obserwowały go przed atakiem

Służby miały stracić go jednak z oczu, gdy "zniknął w tłumie". Crooks miał zostać zauważony ponownie na 20 minut przed zamachem. Co więcej, na terenie targowym hrabstwa Butler, gdzie doszło do zdarzenia, zaobserwowany został już kilka dni wcześniej.