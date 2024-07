Potężna pomoc of cyfrowego giganta. Miliony dla Kamali Harris

7 milionów dolarów to do tej pory największa darowizna polityczna przekazana przez Reeda Hastingsa jakiemukolwiek kandydatowi w walce o Biały Dom.

Wybory w USA. Czekamy na orędzie Bidena

Do gry wraca też urzędująca głowa państwa. Joe Biden przyleciał do amerykańskiej stolicy. Na środę zapowiedział wygłoszenie orędzia do narodu. Przypomnijmy, prezydent przez kilka dni przebywał w izolacji z powodu zachorowania na COVID-19.