CNN we wtorek podało informację, że kandydatem na wiceprezydenta z ramienia kampanii Partii Demokratycznej będzie gubernator stanu Minnesota - Tim Walz. Potwierdzają to również źródła agencji Reutersa. "Ogłosiła jego kandydaturę w wiadomości do swoich zwolenników" - podaje agencja.

Decyzję w tej sprawie miała podjąć osobiście Kamala Harris, a informacje te mają potwierdzać "cztery osoby związane z procesem" - czytamy na łamach amerykańskich mediów.

Wybory w USA. Media: Kamala Harris wybrała kandydata na wiceprezydenta. To Tim Walz

Wcześniej agencja Associated Press podała, że pretendentka Partii Demokratycznej ogłosi swojego kandydata we wtorek w ciągu najbliższych godzin. Reuters natomiast informował, iż Harris zawęziła wybór do dwóch polityków: Walza i gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro.

- To niewiele zmienia pod względem dynamiki kampanii, ponieważ wybór kandydata na wiceprezydenta jest kwestią poboczną, a nie główną. Mimo to wszyscy się spodziewali, że demokraci postawią na Shapiro, ale być może to były pogłoski puszczane celowo dla zmylenia przeciwnika - skomentował w rozmowie z Interią amerykanista dr Tomasz Płudowski.

Tim Walz - gubernator stanu Minnestoa, który według CNN został wybrany jako kandydat Kamali Harris na urząd wiceprezydenta / Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP

Tim Walz to 60-letni, były nauczyciel i wojskowy w stopni starszego sierżanta. Karierę polityczną rozpoczął w 2006 roku, gdy wywalczył mandat do Izby Reprezentantów, pokonując urzędującego wówczas od 12 lat republikanina i stając się najwyższym rangą wojskowym, który kiedykolwiek został kongresmenem i pięć razy uzyskał reelekcję.

W 2018 roku skutecznie ubiegał się o urząd gubernatora Minnesoty - stanu, który od lat konsekwentnie stawia na Partię Demokratyczną (stało się tak również w 1984 roku, gdy Ronald Reagan zwyciężył głosowanie w 49 na 50 stanów, właśnie z wyjątkiem tego regionu - red.).

Poglądy polityczne Tima Walza. Trzy kluczowe kwestie

Do wyboru Waltza odnoszą się amrykańscy komentatorzy sceny politycznej. "Popiera automatyczną rejestrację wyborców, środki zapobiegające ograniczaniu praw wyborców oraz ustawodawstwo, które upraszcza procesy głosowania, w tym wstępną rejestrację młodych wyborców" - wskazuje Kelly Hyman na platformie X. Polityk popiera też prawa reprodukcyjne dla kobiet, a dostęp do aborcji chce wpisać do konstytucji.

Ekspertka omawia również stosunek Waltza do ochrony klimatu. "Angażuje się w zrównoważony rozwój środowiska, dążąc do tego, aby Minnesota do 2040 r. korzystała w 100 proc. ze energii odnawialnej, a do 2050 r. osiągnęła zerową emisję netto dwutlenku węgla. Jego administracja koncentruje się na ograniczaniu emisji w różnych sektorach i promowaniu czystych technologii energetycznych" - podkreśliła.

Jeśli chodzi o imigrację Walz opowiada się za dostępnością ścieżki do uzyskania obywatelstwa dla imigrantów bez dokumentów. Popierał środki mające na celu ułatwienie życia imigrantom w Minnesocie, w tym dostęp do prawa jazdy. Reklama

"Kamala Harris wybiera radykalnego lewicowca Tima Walza na swojego kandydata na wiceprezydenta. To najbardziej lewicowy kandydat w historii Ameryki. Ludzie są podobno zszokowani, że nie wybrała umiarkowanego kandydata" - komentuje republikański aktywista Philip Anderson.

