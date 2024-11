W gestii Senatu leży zatwierdzanie - lub odrzucanie - wskazanych przez prezydenta kandydatów do nowej administracji USA . Trump poinformował jednak senatorów aspirujących do objęcia funkcji przewodniczącego wyższej izby Kongresu, że Senat powinien zrezygnować z tego prawa i pozwolić mu obsadzać funkcje w swym gabinecie bez konsultacji - przekazał waszyngtoński dziennik.

USA. Donald Trump o stanowiskach w nowej administracji

"Każdy republikański senator ubiegający się o bardzo pożądane stanowisko PRZYWÓDCZE w Senacie Stanów Zjednoczonych musi się zgodzić" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał, że chce by stanowiska w administracji zostały obsadzone "NATYCHMIAST!" (pisownia oryginalna - red.).

Eksperci, na których powołał się "WP", oceniają, że rozwiązanie takie nie byłoby sprzeczne z amerykańską konstytucją , zwłaszcza że istnieje praktyka (recess appointments) powoływania wskazanych przez prezydenta kandydatów na urzędy podczas przerw w obradach Kongresu lub wakacji parlamentarnych. Jednak - jak podkreślają konstytucjonaliści - byłoby to ograniczeniem uprawnień Senatu.

Donald Trump. Chce wysłać sygnał republikanom w Senacie?

To, co jest szczególnie interesujące, to fakt, że Trump postanowił pominąć wysłuchania i decyzje Senatu w sytuacji, w której dysponuje wygodną republikańską większością w wyższej izbie Kongresu - zwrócił uwagę "WP".