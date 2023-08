Premier ostrzega przed PO i Donaldem Tuskiem. Mówił o "rozbrojeniu polskiej armii"

W ocenie premiera, PO "rozbroiła polską armię". - Jeśli wrócą do władzy, zrobią to ponownie - ostrzegał. - Gdyby dalej Tusk rządził, gdyby dalej likwidował w tym tempie, dziś Polska byłaby całkowicie bezbronna. Jak wrócą do władzy, nie daj panie Boże, to wrócą te same zagrożenia - mówił.