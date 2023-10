Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Idźmy na wybory"

Na początku orędzia prezydent nawiązał do zbliżających się w niedzielę wyborów parlamentarnych. - Pokolenia Polaków walczyły o to, aby móc decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach. Dziś jest to naszym prawem i przywilejem, dlatego udział w wyborach do Sejmu i Senatu, wybór naszych przedstawicieli jest tak istotny - wskazał Andrzej Duda.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że obecnie mamy do wyboru "różne wizje rozwoju". - Nasze decyzje będą miały wpływ nie tylko na przyszłość nasze kraju, ale także na przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci i nas samych. Pamiętajmy o tym, udając się do lokalu wyborczego - zwrócił się do rodaków Prezydent RP.

Prezydent namawia do głosowania w referendum: Mówić zdecydowanie "nie", kiedy jest to konieczne

W telewizyjnym wystąpieniu Andrzej Duda przypomniał także o referendum, w którym chętni obywatele będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania.

- Wynik referendum da rządzącym silna legitymację do tego, by pokazywać na forum międzynarodowym jednoznacznie, jaka jest wola polskiego społeczeństwa w kluczowych sprawach. Także mówić zdecydowanie "nie", kiedy jest to konieczne . Ponieważ to właśnie wola Polaków musi mieć zawsze decydujące znaczenie w sprawach, które nas dotyczą - podkreślił polityk.

Podczas orędzia prezydent nawiązał do akcji "Neon", czyli ewakuacji Polaków znajdujących się w ogarniętym wojną Izraelu . - Jesteśmy stawiani jako wzór, a inne państwa proszą nas o pomoc w ewakuowaniu swoich obywateli, bo Polska nigdy nie zostawia swoich obywateli samych - wskazał Andrzej Duda.

W części dotyczącej nadchodzących parlamentarnych prezydent nawiązał do rosnącej frekwencji w ostatnich latach. Wskazał, że przed czterema laty blisko 62 proc. Uprawnionych udało się do urn, a w trakcie wyborów prezydenckich blisko 68 proc.

Wybory parlamentarne. Andrzej Duda: Polska jest jedna

- Wierzę, że (...) nowy parlament będzie miał silny mandat do powołania stabilnego rządu, który dobrze będzie reprezentował interes Polski i Polaków. Ważne, aby współpraca między prezydentem a przyszłym rządem była sprawna i skuteczna. Nie możemy sobie pozwolić na kłótnie, awantury i chaos - oceniła głowa państwa.

Na koniec wystąpienia prezydent apelował o przekonywanie do jak najliczniejszego udziału w wyborach 15 października.

- Polska jest jedna, a głos każdego obywatela jest ważny, to właśnie jest istota demokracji. Polska jest naszym wspólnym domem i to od nas zależy, jak będzie wyglądać - spointował wystąpienie Andrzej Duda.

