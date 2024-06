Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 trwają w dniach 6-9 czerwca na terenie wszystkich państw członkowskich. W zależności od kraju - inaczej prezentują się terminy, a także same wymogi głosowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Okręgi wyborcze i kandydaci

Wybory do PE reguluje jednocześnie prawo unijne oraz przepisy danego państwa członkowskiego. Dlatego też liczba okręgów wyborczych w poszczególnych krajach jest różna. W Polsce głosowanie do Parlamentu Europejskiego to trzynaście okręgów wyborczych: Reklama

Okręgi wyborcze nie mają przypisanej odgórnie liczby mandatów, którą można zdobyć. Ta zależy od frekwencji, jaka zostanie osiągnięta w danym regionie. Dlatego liczba mandatów znana jest dopiero po zakończeniu głosowania. Najpierw jednak zlicza się w skali kraju głosy na konkretne komitety wyborcze i odsiewa te, które nie przekroczyły 5-procentowego progu. Między pozostałe komitety dzieli się liczbę mandatów w skali kraju.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Głosowanie poza miejscem zamieszkania w wyborach do PE możliwe jest po zrealizowaniu jednego z dwóch scenariuszy. Pierwszy to pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z tym dokumentem można oddać głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą, ale także na polskim statku morskim. Co jednak istotne, własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć do 6 czerwca w wybranym urzędzie. Po otrzymaniu zaświadczenia wyborca jest wykreślany ze spisu w danej gminie. Co ważne, nie można zgubić dokumentu, ponieważ nie można otrzymać kolejnego ani zagłosować w miejscu stałego zamieszkania. Reklama

Głosowanie poza miejscem zamieszkania jest też możliwe dzięki dopisaniu do spisu wyborców. To druga z możliwości. Jeżeli znamy miejsce, w którym będziemy przebywać 9 czerwca, wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym urzędzie gminy. Można to zrobić osobiście albo internetowo na stronie gov.pl. Dopisanie do spisu wyborców można zrealizować albo tylko na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego, albo na stałe, jeśli jesteśmy zameldowani gdzie indziej.

Wybory do europarlamentu. Głosowanie korespondencyjne i za granicą

Jak głosować za granicą? Polacy przebywający w innych krajach musieli zgłosić zamiar głosowania odpowiedniemu konsulowi do 4 czerwca. Zostaje się wówczas dopisanym do spisu wyborów w danej komisji za granicą. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy to złożenie wniosku przez stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Druga opcja to składanie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, osobiście lub listownie. Można także na adres poczty elektronicznej konsula wysłać wniosek własnoręcznie podpisany z załączonym skanem lub fotografią dokumentu. Reklama

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego? Wybory do Parlamentu Europejskiego również przewidują taką możliwość. Taki zamiar powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. Jako że wybory do PE mają miejsce 9 czerwca, termin ten minął bezpowrotnie 27 maja 2024 r. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, kończący najpóźniej w dniu wyborów 60 lat, a także osoby na kwarantannie.

Jak głosować korespondencyjnie? Wyborca nie później niż szóstego dnia przed datą wyborów otrzymuje pakiet wyborczy. Ten jest dostarczany przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Reklama

Choć terminy zgłoszeń już minęły, warto wiedzieć, że jest tu pewien wyjątek. "Jeśli jednak wyborca rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po wskazanym wyżej terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do drugiego dnia przed dniem wyborów, czyli do 7 czerwca" - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie.

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego 2024? Jak głosować?

Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowane są w krajach UE na dni od 6 do 9 czerwca, a w Polsce głosowanie odbędzie się 9 czerwca. Wszystkie komisje będą otwarte dla pełnoletnich Polaków, posiadających aktywne prawo wyborcze, w godzinach od 07:00 do 21:00. Ci wybiorą łącznie 53 reprezentantów naszego kraju w Parlamencie Europejskim. Jak prawidłowo oddać głos w wyborach do europarlamentu?

Sposób głosowania w eurowyborach nie różni się od tego w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, dlatego do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Oczywiście można skorzystać także z popularnej aplikacji mObywatel. W lokalu można okazać aktualny mDowód, który jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, ale tylko na terenie Polski. Reklama