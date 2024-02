Kiedy zameldowałeś się w jednej miejscowości, to właśnie tam na stałe jesteś przypisany do listy wyborców w każdych wyborach samorządowych .

Rejestr wyborców jest podzielony na dwie części . Część A stanowią obywatele Polski, a część B obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale mieszkają na stałe na obszarze gminy i mają czynne prawa wyborcze w Polsce. Oznacza to, że każdy wyborca, który jest polskim obywatelem zameldowanym na pobyt stały na obszarze gminy, jest z urzędu na stałe wpisy do rejestru wyborców.

Wybory samorządowe 2024. Jak sprawdzić, czy jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców?

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w niedzielę 7 kwietnia . Jeśli chcesz sprawdzić, czy znajdujesz się w Centralnym Rejestrze Wyborców ( CRW ), możesz to zrobić online w aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Będziesz jednak potrzebować odpowiednich danych osobowych. Do urzędu przygotuj:

Jak złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w mieście, w którym nie jesteśmy zameldowani?

W wyborach samorządowych możesz dopisać się do rejestru wyborców w innej gminie niż ta, w której jesteś zameldowany, tylko wtedy , gdy dostarczysz dokument potwierdzający, że cały czas zamieszkujesz tę gminę . Może być to rachunek za prąd, umowa o pracę lub umowa najmu mieszkania.

Wybory 2024. Rejestr wyborców – do kiedy można się do niego dopisać?

W przypadku czasowego zameldowania nie zostaniesz automatycznie dopisany do spisu wyborców . Wówczas musisz dopisać się do niego samodzielnie.

Jeśli na stałe zamieszkujesz daną miejscowość i chcesz dopisać się do rejestru, czas na złożenie wniosku masz do ostatniego dnia roboczego przed wyborami samorządowymi. A więc możesz to zrobić do 5 kwietnia 2024 roku. Jednak nie polecamy czekać do ostatniej chwili. Decyzję o wpisaniu do rejestru urzędnik podejmuje w ciągu pięciu dni roboczych.