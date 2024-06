Najnowsze dane o frekwencji w eurowyborach. Konferencja PKW

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego do godz. 17:00 wyniosła 28,2 procent - przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. - Wynika z tego, że do godz. 21 przeszło 20 mln uprawnionych osób może udać się do ponad 30 tys. obwodowych komisji - dodał. W południe frekwencja wynosiła 11,66 procent.