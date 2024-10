Hezbollah odpowiada ogniem. Ostrzeliwują izraelskie wojska

Izrael atakuje Liban. Hezbollah odpowiada ogniem z artylerii

W najnowszym komunikacie izraelskiego wojska czytamy też, że przeprowadzono precyzyjne ataki na zakłady produkcji broni oraz infrastrukturę należącą do Hezbollahu w Bejrucie.

Wcześniej media i światowe agencje informowały o równoległych atakach Izraela na innych kierunkach - co najmniej 13 osób zginęło w ataku na Strefę Gazy , który przeprowadzono w nocy z poniedziałku na wtorek. Amerykańskie media podkreślają, że uderzono w dwa szpitale oraz obóz palestyńskich uchodźców.

Izrael kontra Hezbollah. Walki na granicy z Libanem

Armia Izraela ogłosiła, że chce osiągnąć cele wojny z Hezbollahem i "robi wszystko, co konieczne, aby bronić obywateli Izraela" i sprawić, by mieszkający na północy kraju wrócili do swoich domów.