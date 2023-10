"Podczas gdy w dalszym ciągu zbieramy informacje o horrorach odrażającego ataku terrorystycznego przeciwko Izraelowi i setkach niewinnych cywilów, którzy zostali zamordowani, widzimy potężną skalę i zasięg tej tragedii. Niestety, teraz wiemy, że co najmniej 11 Amerykanów było wśród tych zabitych - wielu z których uczyniło Izrael drugim domem" - napisał w oświadczeniu Joe Biden.

Biden zapewnia Izrael

Zaznaczył jednocześnie, że wciąż nie ma informacji o losie innych obywateli USA i dodał, że - choć nie zostało to jeszcze potwierdzone - Amerykanie są też wśród porwanych przez terrorystów z Hamasu . Dodał, że polecił swojemu zespołowi współpracę z ich izraelskimi odpowiednikami "w każdym aspekcie kryzysu zakładników, w tym w zakresie dzielenia się informacjami wywiadowczymi i wysłaniem ekspertów z rządu USA, by konsultowali się i radzili Izraelczykom". Tym obywatelom, którzy chcą wyjechać z Izraela, Biden polecił transport drogowy lub loty komercyjne.

"Stany Zjednoczone i Państwo Izrael są nierozłącznymi partnerami i ponownie potwierdziłem premierowi Netanjahu, kiedy rozmawialiśmy wczoraj, że Stany Zjednoczone zapewnią, by Izrael miał to, czego potrzebuje, by bronić siebie i swoich mieszkańców" - oznajmił.