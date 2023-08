Znak graniczny na Wyspie Węży. "Historyczna sprawiedliwość przywrócona"

Wojna na Ukrainie. Znak graniczny na Wyspie Węży

- Poprzedni, który stał tu przed zmasowanym atakiem, został bezczelnie zniszczony przez rosyjskich najeźdźców - przekazał na nagraniu dołączonym do postu.

Wojna na Ukrainie. Walka o Wyspę Węży

Siły rosyjskie zaatakowały Wyspę Węży, położoną na Morzu Czarnym w odległości ok. 50 km od wybrzeża Ukrainy, już pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji. Wykorzystali do tego okręty należące do Floty Czarnomorskiej.