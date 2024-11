Zełenski zirytowany na światowych przywódców. "Żadnej stanowczej reakcji"

Wołodymyr Zełenski wezwał w czwartek światowych przywódców do stanowczej reakcji na użycie przez Rosję rakiety hipersonicznej nowej generacji, stwierdzając, że stanowi to poważny krok naprzód, jeśli chodzi o skalę i brutalność wojny. "Musimy zmusić Rosję do prawdziwego pokoju, co jest możliwe tylko poprzez siłowe działania" - zaapelował, ostrzegając, że Moskwa nie zatrzyma się tylko na Ukrainie.