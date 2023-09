- Zacznijmy od jego ostatnich urodzin. Był to pierwszy udany atak na Most Krymski i wielu próbowało powiązać go z tym dniem. Ale teraz, gdy znamy więcej szczegółów na temat przygotowania tej operacji, myślę, że konkretna data jest ostatnią rzeczą, którą wzięto pod uwagę. Więc teraz, kiedy tak znaczące, głośne ataki mają miejsce prawie codziennie, a przynajmniej dość często, takie jak niedawny atak na bazę Floty Czarnomorskiej, widzimy, że nie jest to związane z żadnymi datami, a co więcej, nie zostało to przedstawione jako odwet na Rosji za jakiekolwiek jej działania - powiedział Ołeksij Melnyk.