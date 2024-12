Wojna w Ukrainie. Walki w Torećku toczą się głównie w kamienicach

Ukraina - Rosja. Jak zima wpłynie na sytuację na froncie?

Na antenie Kanału 24 żołnierz odniósł się także do roli pogody podczas wojny. Jak wyjaśnił, warunki atmosferyczne nie mają już aż takiego znaczenia, jak to było choćby w 2022 roku. - Wtedy miało to wpływ na szybkość posuwania się naprzód i liczbę ataków. Ale to już trzecia zima, w którą wkraczamy. Nie ma już historii o ludziach zamarzających w czołgach. Wszyscy nauczyli się przez te zimy - ocenił.