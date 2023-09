Wołodymyr Zełenski dumny. "Ukraina będzie pierwsza na świecie"

Zełenski chwali się pierwszą na świecie armią dronów morskich

Według prezydenta, w warunkach wojny, "ukraińscy producenci stają się coraz potężniejsi" . Jego zdaniem nie dotyczy to tylko państwowych przedsiębiorstw, ale i prywatnych firm, które dopiero rozpoczęły działalność, ale już sprawdziły się "bardzo dobrze".

- Świat widzi, do czego zdolne są ukraińskie rakiety, nasze technologie i ukraińskie drony. Tworzymy pierwszą na świecie flotę morskich dronów, co czyni rosyjskie okręty wojenne bezużytecznymi i zmusza je do ukrywania się - powiedział Zełenski.