Co najmniej 10 tysięcy żołnierzy Korei Północnej ma obecnie przebywać w Rosji, gdzie biorą udział w walkach w obwodzie kurskim. Ryu Seong-hyeon, któremu w 2019 roku udało się uciec z reżimu, wyjaśnił w rozmowie z "The Wall Street Journal", jakie są ich motywacje do wzięcia udziału w nieswojej wojnie.