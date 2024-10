Wielka strata ukraińskiej armii. Zginął jeden z najlepszych

Ukraińska armia poinformowała o śmierci młodszego sierżanta Wiktora Stelmacha ps. "Saba". Był on jednym z najlepszych operatorów dronów w ukraińskiej armii. Dowódca brygady, w której służył wojskowy, przekazał, że przyczynił się on w wojnie do wyeliminowania ponad 500 rosyjskich żołnierzy.