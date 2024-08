Informacja o działaniach grupy wraz z materiałami wideo i zdjęciami pojawiła się na oficjalnych kanałach "Atesz" w mediach społecznościowych. Na nagraniach widać między innymi moment wlewania łatwopalnej substancji do skrzynek przekaźnikowych i ich podpalenie .

Wojna w Ukrainie. Rosyjski szlak logistyczny przerwany

"Nasi agenci przeprowadzili sabotaż na linii kolejowej będącej kluczowym szlakiem logistycznym Sił Zbrojnych Rosji (...) W przypadku zniszczenia mostu Krymskiego, co nastąpi już wkrótce, trasa stanie się najskuteczniejszym sposobem dostarczania sprzętu wojskowego i amunicji na południowy odcinek frontu" - napisano.

"Podpalenie skrzynek przekaźnikowych powoduje zakłócenia w pracy systemów sygnalizacji i sterowania, co prowadzi do opóźnień, zatrzymania lub spowolnienia ruchu pociągów z ładunkiem wojskowym. Celowo uderzamy w logistykę sił okupacyjnych i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokrzyżować ich plany" - dodano.