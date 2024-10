Rosjanie otoczyli Ukraińców. Trudna sytuacja na froncie

W trakcie wykonywania zadań ukraińscy żołnierze dotarli do miejsca docelowego, jednak wówczas zmuszeni zostali do stoczenia bitwy z Rosjanami. W pewnym momencie okazało się, że są otoczeni, a ostrzał prowadzony jest niemal ze wszystkich stron przy pomocy różnych rodzajów broni, m.in. karabinów maszynowych.

- Nikt nie chciał się poddać, podjęliśmy zbiorową decyzję, by wziąć na siebie ogień aby zabrać ze sobą jak najwięcej bojowników. Kiedy przybyły nasze dwie rakiety kasetowe i wszystko wokół zaczęło eksplodować, niezależnie od tego jak krytyczna była sytuacja, byliśmy zadowoleni, że wróg został zlikwidowany, a my byliśmy gotowi do kontynuowania bitwy - relacjonował żołnierz.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński ekspert o działaniach w obwodzie kurskim

- Zachodni analitycy rysują mapy, na których Ukraina utraciła 50 procent zajętych terytoriów. Powiedzmy szczerze, że nie było zadania utrzymania niektórych miejscowości. Utrzymywane są strategiczne punkty. One znajdują się na autostradzie, na niektórych drogach do Sudży, dwóch lub trzech kolejnych osadach. Wszystko inne może zmieniać właścicieli co najmniej dwa razy dziennie i nie będzie to miało wpływu na ogólny przebieg tej operacji manewrowej - dodał.