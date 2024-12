Siły Zbrojne Ukrainy do chwili obecnej nie odniosły się do informacji o ataku. Nie wiadomo, czy drony trafiły bezpośrednio w cel .

Wojna na Ukrainie. Ramzan Kadyrow reaguje na ostrzał Groznego

Atak dronowy Sił Zbrojnych Ukrainy na Czeczenię potwierdził szef tamtejszych władz Ramzan Kadyrow . Podległy Kremlowi polityk wypowiedział się do mediów w trakcie wizyty w ośrodku, gdzie przetrzymywani są ukraińscy jeńcy wojenni.

- Musimy wysłać ich do obiektów, które zostały sfilmowane przez amerykańskie satelity (wyznaczone na cele do uderzeń - red.), wysłać na dachy. Niech pilnują naszego terytorium - stwierdził.

To kolejny raz, gdy Ramzan Kadyrow mówi o wykorzystywaniu jeńców wojennych do obrony strategicznych obiektów. 30 października we wpisie w mediach społecznościowych czeczeński polityk ujawnił, że Rosjanie celowo przetrzymują schwytanych Ukraińców w budynku "Uniwersytetu Sił Specjalnych" w mieście Gudermes.