Badanie Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii prowadzone było od 30 września do 13 października 2023 roku. Wyniki zestawiono z tymi, które zanotowano w maju 2022 roku , czyli niecałe dwie miesiące po wybuchu wojny z Rosją.

Z badania wynika, że największy spadek odnotowała Rada Najwyższa. Półtora roku temu zaufanie do polityków zasiadających w parlamencie wyrażało 58 procent obywateli. Obecnie jest to zaledwie 21 procent, co oznacza spadek, aż o 37 punktów procentowych.