Antony Blinken ocenił decyzję Putina. "Wyraźna oznaka słabości"

Uznał także, że udział wojska Korei Północnej w wojnie w Ukrainie jest oznaką "desperacji". - Putin wrzuca coraz więcej Rosjan do maszynki do mięsa, którą sam założył na Ukrainie. Teraz zwraca się do Korei Północnej, a to wyraźna oznaka słabości - oznajmił.