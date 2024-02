Generał Ołeksandr Syrski. Kim jest?

"Generał, który wyzwolił najwięcej ukraińskich terytoriów"

Media: Syrski nie cieszy się popularnością wśród szeregowych żołnierzy

Jak jednak przekonuje Illa Jewłasz, nie jest to prawdą. Rzecznik wojsk lądowych podaje, że życie podwładnych ma być dla Syrskiego największą wartością. - On naprawdę ceni ludzi, ciągle to podkreśla. Żołnierze są dla niego ważniejsi, niż jakikolwiek sprzęt i inne zasoby materialne, bowiem żadna broń nie wystrzeli, jeśli nie będzie wyszkolonych ludzi. Kładzie nacisk na to, by podwładni robili dokładnie to, do czego zostali przeszkoleni, co umieją robić i w czym sprawdzili się najlepiej - zaznaczył Jewłasz, który, mówiąc o generale, przekazał też, że "to osoba, która śpi nie więcej, niż cztery godziny na dobę".