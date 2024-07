Decyzja niemieckiego rządu utrzymywana była w tajemnicy . Transportu dokonywano w taki sposób, aby był on niemal niezauważony przez opinię publiczną. W tym celu wykorzystano między innymi fakt trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej, co odwróciło zainteresowanie mediów od politycznych i wojskowych wydarzeń w kraju.

Wojna w Ukrainie. Niemiecka pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy

Według informacji, które otrzymali dziennikarze, do Kijowa przetransportowano między innymi dziesięć czołgów Leopart 1A5 i dwadzieścia bojowych wozów piechoty Marder. Dodatkowo na wyposażenie armii trafiły także maszyny specjalistyczne takie jak pojazdy inżynieryjne Dachs, pojazdy do układania mostów Biber czy też cztery pojazdy do usuwania min Wisent 1.