Wojna w Ukrainie. Rosyjska taktyka zadziałała

W większości ataków były to niewielkie jednostki, często trzyosobowe, które poruszały się ulicami miasta i kierowane były przez drony. W momencie, gdy Ukraińcy otwierali do nich ogień, chowali się wśród zabudowań . Tego typu akcje stosowane były do momentu, gdy w jednym miejscu zgromadziło się kilkunastu rosyjskich żołnierzy. Następnie proces rozpoczynany był od nowa.

Jak okazało się po czasie, taktyka wybrana przez Rosjan była skuteczna. Było to jednak możliwe nie ze względu na umiejętności poszczególnych żołnierzy, a wykorzystanie wsparcia lotniczego i artylerii . Fale ataków piechoty następowały po wcześniejszym zrzucie bomb i pocisków, co paraliżowało działania ukraińskich obrońców.

Wojna w Ukrainie. Bitwa o Nju Jork jak o Stalingrad

W trakcie analizy walk o Nju Jork eksperci wojskowi kilkukrotnie odnosili się do działań Armii Czerwonej w trakcie walk o Stalingrad, gdyż ich zdaniem widać tu znaczące podobieństwa. Mowa o okresie od listopada 1942 do stycznia 1943 roku. Wówczas to radzieccy dowódcy zdecydowali o przyjęciu taktyki polegającej na zdobywaniu pozycji maksymalnie blisko przeciwnika. Generałowie ten typ walki określali jako "przyklejanie się" do Niemców.