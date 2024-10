Wojna w Ukrainie. Ukraińcy rozbrajają rosyjską obronę przeciwlotniczą

Ukraińskie media podkreślają, że to najnowocześniejszy radar, który mają w swoich zasobach Rosjanie. "Jest w stanie wykrywać obiekty w odległości od kilkudziesięciu metrów do setek kilometrów. Jest również mobilny, można go zamontować na podwoziu pojazdu, co zapewnia szybkie rozmieszczenie" - wyjaśnia agencja Ukrinform.